Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'u getirdi.

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 12:13
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı."




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için