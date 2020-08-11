Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı."
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı."