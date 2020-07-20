Hatayspor'da Mehmet Altıparmak açıklaması

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını ve ayrılığın ardından sportif direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan'ın getirildiğini duyurdu.



HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA



Bunun üzerine Hatayspor'dan açıklama geldi. Hatayspor'un açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.



TARİHE GEÇMİŞTİ



Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

