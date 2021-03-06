Hatayspor'da Kayseri maçı öncesi 1 eksik, 1 belirsiz

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da Kayseri maçı öncesi 1 eksik, 1 belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 15:30
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki son yenilgisini 23. haftada sahasında Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla alan bordo-beyazlı ekip, ardından 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan toplayan Hatayspor, 5. sırada bulunuyor.

Kayserispor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Selim Ilgaz forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Adama Traore'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.