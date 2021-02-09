Hatayspor'da Kamara formayı sevdi

Hatayspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Mohammed Kamara, Bordo-Beyazlı formayı sevdi, forma da onu sevdi. Genç yetenek, sahaya çıktığı ilk maçtan itibaren, kısa süreli görev verilen sonraki maçlarda klasını ve yeteneğini gösterdi.



Birebirde rakibi kolay geçebilen, rakibin üzerine dikey gidebilen, kolay adam eksilten, sıfıra inerek yerden çıkardığı toplarla rakip defansı zorda bırakan Kamara, son Kasımpaşa maçında, uzun topa yaptığı hamlede üzerine gelen rakibini ters yatırarak çalımla geçti ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Kamara, bu golüyle, Hatayspor'da önümüzdeki haftalarda atacağı gollerin sinyalini verirken, oyuna yüksek katkısı ile aranılan bir isim olacağını da ortaya koydu.



Kaynak: Antakya Gazetesi



