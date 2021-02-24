Hatayspor'da itiraf: 'Boupendza'yı alırken çok kızdık'

Atakaş Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, özel açıklamalarda bulundu.



Bu sezon gösterdikleri performansı değerlendiren Atakaş Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar; 'Herkes Atakaş Hatayspor için korkunç bir seyir zevki aldığını söylüyor. Böyle bir kulübün yöneticisi olarak bu sevindirici tabii ki. Çok memnunuz.' dedi.



"TRANSFERİ FATİH KAVLAK ÇOK İSTEDİ"



Süper Lig'in gol kralı olan Boupendza için Sunar: 'Boupendza'nın gelişi bize çok sıkıntılı oldu. Bu oyuncuyu bize sportif direktörümüz Fatih Kavlak önerdi. Hatta ben kendisine kızdım. Geçmişi olmayan bir futbolcuyu bize getirerek riske ediyorsun diye. O da Ethem bey lütfen bana inan ve güven çok büyük bir oyuncu bu demişti. Biz de kendisine zaten bu görevi teslim ederken güvendiğimizi belirtmiştik."



'FUTBOLA KÜSMÜŞTÜ'



O da hakikaten bize çok mutlu bir sonuç yaşattı. Hatayspor camiası olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Boupendza'yı futbola döndürene kadar teknik direktörümüz ve Fatih Kavlak çok büyük bir emek harcadılar. Küsmüştü, küskün ve kırılgan bir hali vardı. Çok büyük emekler sonucunda hem kendisi hem biz meyveler aldık.'



'G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN TEKLİFLERİ DÜŞÜKTÜ'



Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran Avrupa'dan gelen teklifler daha yüksekti. Yine de vermedik. Kimisi vadeli vermek istiyordu, kimisi futbolcu artı para vermek istiyordu. Biz sadece parayı veren kulüple masaya oturacağımızı deklare ettik. O yüzden bu transferler olmadı.



'KRASNODAR İLE ANLAŞTIK'



Krasnodar takımı ile prensipte anlaştık ama futbolcumuz daha anlaşmadı. Futbolcumuz daha anlaşmadığı için onun da mutlu olması lazım. Tüm koşullar oturur ise herkes mutlu olacaksa bu transfer olacak. Yoksa olmayacak tabii ki. Oyuncunun kendisi gitmek istemezse başımızın üstünde yeri var. Biz oyuncumuzun önünü kapatmamak için bu kararı aldık satmak gibi bir niyetiz yok. Çok iyi bir para gelirse tabii ki satacağız çünkü o para ile tesisler yapmayı düşünüyoruz. Hatay'da kalıcı işler yapmak istiyoruz. Biz artık bu tarz oyuncuları alıp getireceğiz öyle bir teknik heyete sahibiz.



'ÇOK CİDDİ TALİPLER VAR'



"Devre arasında Akintola için Çin'den ve Dubai'den teklif geldi. Çin kendine göre iyi para verdi ama bize göre değil. Sadece Akintola'ya değil. Traore ve kalecimize de teklifler var. Hem de Avrupa'dan. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımdan oyuncu istenmesi bizi hakikaten gururlandırıyor. Demek ki burada doğru işler yapılıyor. Bu da bunun göstergesi. Boupendza giderse onun gibi bir oyuncu bulacağız. Dünyanın her yerinden oyuncu taramalarımız devam ediyor. Bakalım sadece Boupendza değil diğer oyuncularımız giderse de. Mesela Munir'e çok ciddi talip var, Traore'ye var Akintola'ya var. Çok iyi teklifler hem de. Değerlendireceğiz."



'HOCAMIZ ÇOK DONANIMLI'



"Ömer hocayı bize Fatih Kavlak önerdi. Biz de alt yapısına baktık. İngiltere'de eğitim almış, çok donanımlı bulduk. Takımı kendisine emanet ettik. Çok da başarılı oldu. O da mutlu biz de mutluyuz. İnşallah sezon sonu anlaşacağız, anlaşmayı istiyoruz. Bir Anadolu takımı olarak Avrupa hayalimiz var. Avrupa'ya yakışacağımızı düşünüyorum. hedefimiz bu ve bunu bütün Türkiye'nin istediğini de biliyorum."



