Hatayspor'da Igor Tudor'a veto

Süper Lig'de yeni teknik direktörüyle mücadele etmeyi planlayan Hatayspor'da Igor Tudor gelişmesi yaşandı. Yönetim kanadının, önerilen Igor Tudor'u veto ettiği öğrenildi

Haber; Haberturk
Hatayspor'da Igor Tudor'a veto
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21 Temmuz 2020 10:23
Gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de yer alacak Hatayspor, önümüzdeki yılın planlarını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor'da Igor Tudor gelişmesi yaşandı.

Türkiye'de son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör, Hatayspor'a önerilirken Hatayspor yönetiminin genç çalıştırıcıya sıcak bakmadığı ve veto ettiği öğrenildi. Yönetim kanadının şimdilik Tudor'la ilgili olumlu bir düşüncesinin bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray'dan sonra Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı, 5 yıllık aranın ardından ülkesine ve Hajduk Split'e dönmüştü. Hajduk Split, Tudor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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