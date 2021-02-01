Hatayspor'da Fenerbahçe maçında tek eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında salı günü lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Haber; AA
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Hatayspor'da Fenerbahçe maçında tek eksik
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01 Şubat 2021 14:35
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında salı günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.



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