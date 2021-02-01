Hatayspor'da Fenerbahçe maçında tek eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında salı günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.