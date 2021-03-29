Hatayspor'da Boupendza'nın testi pozitif çıktı

Hatayspor'un gol krallığının zirvesindeki yıldızı Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da Boupendza'nın testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 18:32
Gabon Futbol Federasyonu, ülkemizde Hatayspor'da oynayan Boupendza ve Altay forması giyen Poko'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını resmen açıkladı.

Hatayspor 3 Nisan'da Süper Lig'in 32 haftasında Galatasaray'a konuk olacakken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmadı.

"ÇIKIP ASLANLAR GİBİ OYNARIZ"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza için yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten çok canımız yandı, 17 oyuncumuz yakalanmıştı. Şanssızlık olmuştu ama teknik heyetimiz bundan çıktı ve ligin en iyi oynayan takımlarından oldu. Teknik heyetimiz Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor. 6 futbolcumuz milli takıma gitti. Aaron Boupendza en önemli oyuncumuz ama futbolda böyle şeyler oluyor. A-B-C planlarıyla çıkıp çıkıp aslanlar gibi oynarız" demişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.