Hatayspor'da bir numara: Kurban Kurbanov

Hatayspor'u TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatayspor, şampiyon hocası Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.



Altıparmak'ın yerine gelecek isim Kurban Kurbanov olarak belirlendi. 12 yıldır Karabağ'ı çalıştıran 48 yaşındaki Azeri teknik adam takımıyla 417 maça çıkarken 1.93 puan ortalaması yakaladı.



Hatayspor'un Süper Lig'de sezon başlamadan önce kadrosunda da birçok değişikliğe gideceği öngörülüyor.



