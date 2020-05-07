Hatayspor'da antrenmanlar yeniden başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif faaliyetlere verilen aranın ardından antrenmanlara devam etti. Bordo-beyazlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor'da antrenmanlar yeniden başladı
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07 Mayıs 2020 16:20
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından, yeniden antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde idman yaptığı belirtildi.

Hatay ekibinin, antrenmana üç grup halinde başladığı aktarılan açıklamada, pas ve çabukluk çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatayspor'umuzda Kovid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle evlerinde bireysel olarak çalışan futbolcularımız, tesislerde toplanarak 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin hazırlıklarına sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yeniden başladı. İnşallah bu yolun sonu Süper Lig olacak. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır. Sımsıkı sarılacağımız günler yakın."

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