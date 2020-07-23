Hatayspor'da Altıparmak dönemi sona erdi

Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
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23 Temmuz 2020 14:53
Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz"



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