Hatayspor'da Altıparmak dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti



Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz"



