Hatayspor'da Altıparmak dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz"
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz"