Hatayspor'da Aaron Boupendza şaşkınlığı!

Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan, gösterdiği performansla yerli ve yabancı kulüplerin dikkatini çeken, Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Aaron Boupendza, çıktığı son 7 maçta yalnızca bir gol atabildi.



İLK 7 HAFTADA 1 GOL, ARADAKİ 14 HAFTADA 16 GOL, SON 7 HAFTADA 1 GOL



Sezon başında geldiği Hatayspor'da çıktığı ilk 7 maçta 1 gol atabilen Boupendza, sonradan çıktığı 14 maçta 16 gol atmış ve yıldızını parlatmıştı.



Boupendza, geride kalan 7 haftada ise 1 gol atabildi.



MAME DIOUF GOLCÜLÜĞÜ DEVRALDI



Boupendza'nın durduğu haftalarda ise Hatayspor'u Mame Diouf golleriyle sırtlıyor. Son 8 haftada 8 gol atan Diouf, toplamda 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Aboubakar'ı yakaladı.



