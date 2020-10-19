Hatayspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testi negatife döndü

Hatayspor'da önceki günlerde testi pozitif çıkan 6 futbolcunun 5'inin Kovid-19 testi negatife döndü.

Haber; AA
Hatayspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testi negatife döndü
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19 Ekim 2020 10:37
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 futbolcunun testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.



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