Hatayspor'da 3 isim Trabzonspor maçında yok

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.



Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.



Trabzonspor ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 58 puanla sıralamanın 4'üncü basamağında yer alıyor.



Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giyemeyecek.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.



