Hatayspor'da 19 pozitif vaka çıktı, maç ertelendi!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve BB Erzurumspor maçı ertelendi.



Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Sonrasında ise BB Erzurumspor, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar 13:30'da başlaması planlanan Hatayspor - BB Erzurumspor maçı, TFF'nin belirleyeceği bir tarihte oynanacak.



EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR



TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.



Süper Lig'de aktif koronavirüs vaka sayıları



19 -Hatayspor

4 - Malatyaspor

3 - Kayserispor

1 - Beşiktaş

1 - Fenerbahçe

1 - Trabzonspor



