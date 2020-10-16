Hatayspor'da 19 kişinin testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da 17 futbolcu ile birlikte Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da 19 kişinin testi pozitif çıktı!
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16 Ekim 2020 18:30
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 18 Ekim Pazar 13:30'da BB Erzurumspor'u konuk edecekti.

 



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