Hatayspor'da 19 kişinin testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.



Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 18 Ekim Pazar 13:30'da BB Erzurumspor'u konuk edecekti.







