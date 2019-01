Hatayspor'da 1. Lig hedefi açıklaması

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 29 puan ve averajla 5. sırada tamamlayan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, hedeflerinin sezonu 4. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.İlhan Palut, Hatayspor'un Antalya kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lige artık alıştık. İlk yarıya göre daha iyi başlayabilirsek, bunun özgüveniyle sezon sonuna kadar iyi sonuçlar alacağız. Şu an beşinciyiz, hedefimiz dördüncülük. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Takımıma güveniyorum." dedi.Hatayspor'da futbola başlayıp, kulübün her kademesinde çalıştığını belirten Palut, 2,5 senedir teknik direktör olarak görev yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:"İlk senimizde TFF 2. Lig'de play-off oynadık. Geçen sene şampiyon olarak bu lige çıktık. Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü gibi iki örnek var. Onlar da 2. Lig'den 1. Lig'e, oradan da hemen Süper Lig'e çıktılar. Tabii ki sezon başında böyle bir hedefte değildik ama şu an geldiğimiz konumdan sonra en iyisini yapmaya çalışacağız. Neden olmasın?"İlk yarıda sakatlığı nedeniyle oynayamayan orta saha oyuncusu Bakary Nimaga'nın takımla çalışmalara başladığını aktaran Palut, "Forvette ise Mirkan Aydın ilk yarıyı sakat geçirdi. Oyun mantalitemize ve bütçemize uygun bir forvet bulabilirsek, almak istiyoruz. Çok büyük ihtimalle bir takviyeyle transfer sezonunu kapatacağız." diye konuştu.Hatayspor'un Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için büyük uğraşlar verdiğini ve ilk yıllarında sıkıntılı günler yaşamak istemediklerini anlatan İlhan Palut, "Sisteme ve oyunculara olan inancım çok fazla. Geçen seneden 14 oyuncu ile devam ediyoruz. Herkes, 'Transfer yapın.' dedi ama kulaklarımızı kapatarak yolumuza devam ettik. Oyuncularımıza ve sistemimize güvendik. Allah da bize yardım etti. Bakalım sonucunda ne olacak?" şeklinde konuştu.İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakipleri Medipol Başakşehir'e saygı duyduklarını aktararak şunları söyledi:"Kupada hep rotasyonla yürüdük, bu şekilde turlar atladık. Süper Lig'de mücadele edemedik. Hatay şehrinin yıllardır bir beklentisi var. O da bir büyük takımın Hatay'a gelmesi. Başakşehir de artık bu seviyede bir takım. Onları ağırlayacağız. Kupaya, şehrimize ve taraftarımıza vereceğimiz keyifli bir ortam olarak bakıyorum. Asıl hedefimiz lig ama tabii ki mağlup olmak için de sahaya çıkmayacağız."Türkiye Kupası kura çekiminin Hatay'da büyük bir heyecanla takip edildiğinin altını çizen Palut, "Hatay'da o an hayat durdu. 'Kupada bize kim çıkacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gelecek?' diye çok büyük bir heyecan vardı. Başakşehir de en az onlar kadar iyi bir takım. Hatta şu an onlardan da formda. Yıldız oyuncuların şehrimize gelmesi, taraftarlarımızın Süper Lig atmosferini bir maç için de olsa yaşaması güzel bir şey." şeklinde görüş belirtti.İlhan Palut, ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği hakkında ise, "Gençlerbirliği çok iyi bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Büyük resime baktığınızda, Gençlerbirliği bu ligin favorisi." açıklamasında bulundu.