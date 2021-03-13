Hatayspor'a Selim Ilgaz'dan kötü haber

Hataysporlu futbolcu Selim Ilgaz, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'a Selim Ilgaz'dan kötü haber
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13 Mart 2021 14:49
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yaptıkları Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirdiği ve 6-7 ay sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selim'in özel bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği kaydedilen açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından, sporcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.



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