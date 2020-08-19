Hatayspor'a Brezilyalı savunma oyuncusu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.
Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.
Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.
Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.