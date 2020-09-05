Hatayspor'a Arjantin'den 9. transfer

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Arjantin'den hücum oyuncusuyla her konuda anlaştı.

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Hatayspor'a Arjantin'den 9. transfer
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05 Eylül 2020 13:47
Transferin hızlı takımı Hatayspor, kadrosuna 9. takviyeyi Güney Amerika'dan yapıyor.

Bordo-beyazlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Argentinos Juniors'un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Damian Batallini'yle her konuda anlaştı.

Genç futbolcu da sosyal medya hesabı Instagram'da Hatayspor'u takibe alarak transferini adeta duyurdu. 1 yıl kiralanması beklenen Batallini, geçen sezon forma giydiği 21 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.

Tangocu, sağ kanadın dışında sol açık ve orta saha sağ tarafta da görev alabiliyor.



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