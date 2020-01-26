Hatayspor zirveye demirledi

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi.

Haber; AA
Hatayspor zirveye demirledi
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26 Ocak 2020 16:48
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi. Hatayspor'un golleri Dame Diop ve Mesut Çaytemel'den geldi. 

Hatayspor, bu sonuçla 40 puana yükselerek liderliğini devam ettirdi. Menemenspor ise 28 puanla 7. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'de 20. haftada Hatayspor, Giresunspor'u konuk edecek. Menemen Belediyespor ise; Karagümrük'ü konuk edecek. 
Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Cem Özbay

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 84 Diop), Selim Ilgaz (Dk. 59 Helder Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk. 64 Quali), Popov, Caner Hüseyin Bağ

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 65 Olatunbosun), Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir (Dk. 80 Halil İbrahim Sönmez), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak (Dk. 67 Ali Özgün)

Goller: Dk. 49 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 90 Diop (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Abdioğlu, Dk. 58 Kubilay Sönmez, Dk. 64 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 11 Hüseyin Çolak, Dk. 38 Ali Keten, Dk. 48 Alberk Koç, Dk. 83 Olatunbosun, Dk. 90+2 Trtovac (Ekol Göz Menemenspor)

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