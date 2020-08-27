Hatayspor, Yunan futbolcu Katranis'i kiraladı

Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor, Fransa'dan transfer yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor, Yunan futbolcu Katranis'i kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 17:10
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için