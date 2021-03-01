Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi

Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi
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01 Mart 2021 21:50
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı büyük ölçüde biten Hatay Stadı'nı gezdi.

Ziyarette, 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan Hatay Stadı hakkında yetkililerden bilgi alındığı belirtildi.



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