Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı büyük ölçüde biten Hatay Stadı'nı gezdi.



Ziyarette, 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan Hatay Stadı hakkında yetkililerden bilgi alındığı belirtildi.



