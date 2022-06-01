Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Erdoğan sonrası teknik direktörlüğe Serkan Özbalta'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Özbalta ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Hatayspor'un açıklaması:
"Yeni Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta oldu. Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve yöneticilerimiz, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın yanısıra, yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Camiamıza hayırlı olsun"
Kulüpten yapılan açıklamada, Özbalta ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Hatayspor'un açıklaması:
"Yeni Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta oldu. Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve yöneticilerimiz, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın yanısıra, yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Camiamıza hayırlı olsun"
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