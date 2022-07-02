Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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02 Temmuz 2022 18:01
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanında ise core çalışması yapan Hatayspor, 3 Temmuz Pazar günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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