Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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19 Ocak 2021 20:25
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.



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