Hatayspor, yeni hocasıyla kazandı

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

Hatayspor, yeni hocasıyla kazandı
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21 Şubat 2020 21:08
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.

Hafta içinde Mehmet Altıparmek'ı teknik direktörlüğe getiren Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Erdal Akdarı'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Hatayspor, puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Eskişehirspor ise 16 puanla, 17. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor evinde Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

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