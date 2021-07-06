Hatayspor, Wilfried Bony ile sona geldi

Geçen sezona damga vuran Hatayspor, transferde de adından söz ettiriyor. Hatayspor, dünyaca ünlü yıldız Wilfried Bony ile anlaşmak üzere...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Hatayspor, Wilfried Bony ile sona geldi
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06 Temmuz 2021 12:01
İlk sezonunda sergilediği performansla Süper Lig'in en öne çıkan takımlarından biri olan Hatayspor, bu sene de bomba işler peşinde. Kadrosunu dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir uğraş veren Bordo-Beyazlılar, Katar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile anlaşmak üzere...

Güney ekibi, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Uzun yıllar Premier Lig'de forma giyip son olarak da Al İttihad'da oynayan Bony'nin adı çok defa Süper Lig takımlarıyla anılmıştı.

Mame Diouf'a Çinliler talip

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken takımın geçen sezonki yıldızlarından Mame Diouf'un ise satılmasına kesin gözle bakılıyor. Beşiktaş 'ın ilgilendiği Diouf için Çin'den teklif geldiği ifade edildi.




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