Hatayspor, Wellington ile imzaladı

yeni ekiplerindenforma giyenasıllı Bulgar oyuncutransfer etti.Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatay ekibi, 32 yaşındaki Tom ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Hatayspor sportif direktörü Gökhan Zan da, geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom'un Hatayspor'a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.Futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Zan, "Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu sene ki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.