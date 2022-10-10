Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.
VOLKAN DEMİREL İLE TOPARLANDI
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor, bir maçı bay geçerek 6 müsabaka oynadığı 7. hafta sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin son sırasına demir atarken, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen Volkan Demirel, bu kötü gidişi tersine çevirdi.
Hatayspor, Volkan Demirel idaresindeki ilk müsabakasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci maçında ağırladığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçen Hatayspor, sezonun ikinci, taraftarı önündeki de ilk galibiyetine ulaştı.
HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK
Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp, çıkışını devam ettirmeye çalışacak.
VOLKAN DEMİREL İLE TOPARLANDI
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor, bir maçı bay geçerek 6 müsabaka oynadığı 7. hafta sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin son sırasına demir atarken, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen Volkan Demirel, bu kötü gidişi tersine çevirdi.
Hatayspor, Volkan Demirel idaresindeki ilk müsabakasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci maçında ağırladığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçen Hatayspor, sezonun ikinci, taraftarı önündeki de ilk galibiyetine ulaştı.
HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK
Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp, çıkışını devam ettirmeye çalışacak.
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