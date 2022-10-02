Hatayspor, Volkan Demirel ile ilk maçında galip

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ile Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.



Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atakaş Hatayspor 2-1 kazanırken goller; 14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Ev sahibi Sivasspor'un ise tek golü 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan gelirken, Hatayspor 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu maçın önemli bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



VOLKAN DEMİREL İLE İLK MAÇTA GALİBİYET



Ligin ilk 7 haftasını teknik direktör Serkan Özbalta ile geçiren ve bu süreçte hiç galibiyet alamayan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile çıktığı ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla beraber ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor 4 puanda kalırken, Atakaş Hatayspor 4 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken Atakaş Hatayspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



5. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasına Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.



7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Lobjanidze, pasını Bertuğ Özgür Yıldırım'a aktardı. Bu futbolcunun altıpasa yakın noktada vuruşunda son anda topa ayak koyan Appindangoye tehlikeyi uzaklaştırdı.



14. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Alıcı'nın sağ çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1.



20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanadı etkili kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, El Kaabi'yi aştıktan sonra arka direkte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



23. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında Ulvestad'dan seken topu Erdoğan Yeşilyurt arka direkte kafayla filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.



28. dakikada Sivasspor baskıyı artırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yatabare, pasını sağ çaprazda müsait durumda olan Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



44. dakikada Ulvestad'ın ceza yayının solundan vuruşunda top az farkla kalenin üstten auta gitti.



45+1. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.



56. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çaprazdan altıpasa doğru ilerleyen Dia Saba'nın vuruşunda rakip defans son anda araya girerek topu kornere çeldi.



63. dakikada şık çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topa Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.



Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.





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