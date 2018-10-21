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Hatayspor ve Osmanlıspor sessiz sedasız bitirdi

Hatayspor ve Osmanlıspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: Sporx.com
Hatayspor ve Osmanlıspor sessiz sedasız bitirdi
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21 Ekim 2018 15:54
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor ve Osmanlıspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Osmnalıspor'un 

Osmanlıspor'da Tugay Kaçar 18. dakikada, Caner Arıcı 62. dakikada, Hasan Kılıç ise 68. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı. Ayrıca, 69. dakikada Burhan Eşer, yerini Beykan Şimşek'e bırakırken, 83. dakikada Tortol Lumanza, yerini Sinan Kurt'a bıraktı.

Ev sahibi Hatayspor'da ise Kubilay Sönmez, 75. dakikada sarı kart gördü. 76. dakikda Gökhan Karadeniz yerini Tom'a, 78. dakikada Kubilay Sönmez yerini Yılmaz Özeren'e, 86. dakikada ise Caner Bağ yerini Korkishko'ya bıraktı.

Bu sonuçla ev sahibi Hatayspor, 12 puanla 9. haftayı 9. sırada tamamladı. Osmanlıspor ise 13 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Hatayspor gelecek hafta Elzaığspor'un konuğu olacak. Osmanlıspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.

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