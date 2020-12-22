Hatayspor üzgün: 'İyi oynadık ama bu futbol, kaybettik!'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mğalup olan Hatayspor'da sol bek oyuncusu Katranis ve orta saha oyuncusu Adama Traore, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyleyen Katranis, "Her maç zor. 2 gün önce bir maçtan geldik. İyi hazırlanmıştık. İyi oynadık, iyi şanslar yakaladık ama bu futbol, 1 topla mağlup olduk." dedi.



Talihsiz bir gol yediklerini vurgulayan Adama Traore ise, "Bu oyunla elimizden geleni yaptık. Talihsiz bir gol yedik. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çalışırsak, kazanmaya devam edeceğimize inanıyorum. Çünkü, iyi oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.



