Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti

Hatayspor, forvet ve kanat oynayabilen genç futbolcu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti
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10 Ağustos 2023 17:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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