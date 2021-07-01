Hatayspor'un yeni stoperi Feyenoord'dan

Atakaş Hatayspor, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Eric Fernando Botteghin'i renklerine bağladı. Hollanda'nın Feyenord takımıyla sözleşmesi sona eren 33 yaşındakiBotteghin, geçtiğimiz sezon Feyenord forması ile 30'maça çıktı.



Genç yetenek Fatih Kuruçuk'u transfer ettikten sonra Pablo Santos'la da yeniden anlaşan bordo beyazlılar, stoper mevkisine bir takviye daha yapmış oldu. Bordo beyazlılar, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Feyenoord ile sözleşmesi sona eren Eric Fernando Botteghin'le her konuda anlaştı.



2015 yılından beri Feyenord takımında forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere toplam 30 maça çıktı. Tecrübeli stoper bu maçlarda bir gol attı. Botteghin transferine ilişkin resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor. (Hatay Söz Gazetesi)



