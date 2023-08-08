Hatayspor'un yeni sezon öncesi umudu var

Puma, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu resmi forma sponsoru oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis katıldı.Toplantıda açıklamada bulunan Aydın Toksöz, çok özel bir gün yaşadıklarını belirterekifadelerini kullandı.Puma ailesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ededen Toksöz,diye konuştu.Hatay halkını yapacakları organizasyonla Mersin'de oynanacak maçlara götürmeyi planladıklarını kaydeden Aydın Toksöz, Mersin halkına da satılan kombinelerin sayısından dolayı teşekkürlerini iletti.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, herkesin şehirle ilgili desteğini ve yardımını beklediğini belirterek Hatay'ın herkesin ikinci takımı olduğunu ifade etti.Bu sezon ligde ellerinden geldiği kadar ayakta kalmaya çalışacaklarını kaydeden Volkan Demirel,yorumunu yaptı.Kendilerine destek olan ilk sponsor Puma'ya teşekkür eden Hatayspor Teknik Direktörü,şeklinde konuştu.Formaların yaşanan kayıpları her zaman hatırlamak için yapıldığını dile getiren Volkan Demirel,değerlendirmesinde bulundu.Yaptıkları transferleri de değerlendiren genç teknik direktör,şeklinde görüş belirtti.Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, formalarla ilgili pazarlama hamleleri yapmadıklarını ifade ederek" diye konuştu.Hatay'da yakınlarını kaybeden depremzedelere başsağlığı dileyen Taner Seyis, sözlerini şöyle tamamladı: