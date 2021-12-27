Hatayspor'un kupada konuğu Menemenspor

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Salı günü Spor Toto 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Bordo-beyazlı ekip, 4. turdan dahil olduğu turnuvada Eyüpspor'u saf dışı bırakarak 5. tura çıkmıştı.
Hatay temsilcisi, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Bordo-beyazlı ekip, 4. turdan dahil olduğu turnuvada Eyüpspor'u saf dışı bırakarak 5. tura çıkmıştı.
Hatay temsilcisi, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.