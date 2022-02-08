Hatayspor'un konuğu Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Antalyaspor
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08 Şubat 2022 15:16
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Bordo-beyazlılarda tedavisi devam eden Burak Can Çamoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatayspor, salı yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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