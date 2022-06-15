Hatayspor'un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, tam bir ay sürecek kamp çalışmalarını Erzurum şehrinde gerçekleştiecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un kamp programı belli oldu
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15 Haziran 2022 14:59
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp programını belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayacak.

Bir ay sürecek kamp, 22 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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