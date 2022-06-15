Hatayspor'un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp programını belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayacak.
Bir ay sürecek kamp, 22 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayacak.
Bir ay sürecek kamp, 22 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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