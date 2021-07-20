Hatayspor'un kalecisi Munir, Avrupa'yı hedefliyor!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Faslı kalecisi Munir Mohamedi, takımıyla Avrupa liglerine gitmeyi ve bunu Türkiye'ye göstermeyi istediklerini belirtti.



Fas Milli Takım oyuncusu da olan 32 yaşındaki Munir Mohamedi, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeyaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de oynamanın hem Hatayspor hem bazı futbolcular hem de kendisi için bir ilk olduğunu söyledi.



Geçen sezon iyi maçlar çıkardıklarını ifade eden Mohamedi, "Kimse de bizden böyle bir sezon beklemiyordu. Hatayspor taraftarının da bu sezondan çok umutlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelecek sezon üstüne koyarak geçen seneden daha iyi bir yerde bitiririz." dedi.



Mohamedi, takımda kendini çok rahat hissettiği için başarılı olduğunu belirterek, bir futbolcu için sahadaki mücadele kadar kulüpteki arkadaş ilişkilerinin de önemli olduğunu dile getirdi.



Kulüpte iyi ilişkilerin oluşmasının performansını çok yükselttiğini anlatan Mohamedi, "Umarım ki bu sene de seviyeyi daha da yükseğe çıkarır, daha başarılı oluruz. Geçen sene beklentimden daha iyi bir sezon oldu ve hep beraber bir aile olup gelecek sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



""Türkiye'de olmaktan çok mutluyum"



Mohamedi, Türkiye'ye gelmeden önce sürekli İspanya'da oynadığı için Süper Lig'i çok bilmediğini ifade ederek, Türkiye liginin çok kaliteli olduğunu vurguladı.



Süper Lig'i çok sevdiğini dile getiren Mohamedi, şöyle konuştu:



"Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, kendimi evimde gibi hissettim. İspanya ve Türkiye arasında farklı bir futbol kültürü ve anlayışı var. İspanya'da daha kaliteli oyuncular oluyor ama Türkiye ligine geldiğimde İspanya liginden çok farklı olduğunu görmedim. Hatta şunu söyleyebilirim ki bütün Türkiye liglerinde herkesin kendisini geliştirmesi ve daha iyi oynayıp ligi daha da yukarı çıkarmaları mümkün olabilir. Çünkü o kaliteyi Türkiye liginde görüyorum. İlk geldiğimde çok farklı duygular hissettim. Çünkü dünya kupasında, Avrupa kupalarında ve İspanya Ligi'nde oynadım ve farklı bir lige geliyordum. Tabii ki farklılıklar var ve bu farklılıkları gidermek için Türkiye'deki oyuncuların ve yönetimin Avrupa'da kendisini en üst seviyeye çıkarması için sürekli çalışması lazım."



Takımda kaliteli oyuncuların bulunduğuna işaret eden Mohamedi, başarılı olabilmenin yolunun kenetlenmekten ve aile olabilmekten geçtiğini belirtti.



Mohamedi, "Hatayspor bir alt ligden bir üst lige çıkan bir takımdı. Kimsenin böyle bir hedefi yoktu. Türkiye'de de kimse böyle bir başarı beklemiyordu. Bizim de hedefimiz ligde sürekli kalmak, başarılı olmak ve alt lige düşmemekti ama bizde o kadar kaliteli oyuncu ve teknik ekip var ki bunu başarabileceğimizi herkese gösterdik. Umarım ki aynı şekilde çalışıp devam edebiliriz. Avrupa'ya gitmeyi istiyoruz ve bunu Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Sürekli Avrupa'ya giden takım yaratmak ve sürekli Hatayspor'un konuşulmasını istiyoruz. Hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.







