Hatayspor'un hazırlık kampı Topuk Yaylası'nda başladı

Atakaş Hatayspor'un yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları Topuk Yaylası'nda başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un hazırlık kampı Topuk Yaylası'nda başladı
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13 Temmuz 2023 21:01
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları Topuk Yaylası'nda başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk idmanına Çarşamba akşamı çıktı.

Bugünü de çift idmanla sürdüren futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Futbolcular, daha sonra pas, pres ve top kapma çalışmaları yaptı.

Hatayspor'un kampı 26 Temmuz'a kadar sürecek.

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