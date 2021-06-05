Hatayspor'un futbol aklı Giresunspor'da

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, sportif direktör konusunda Fatih Kavlak ile anlaşmaya vardıkların açıkladı.



beINSPORTS'un canlı yayınına katılan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, şu ifadeleri kullandı:



"Sportif Direktör olarak Fatih Kavlak'la büyük ölçüde anlaştık diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon A. Hatayspor'da çok iyi işler yapmıştı. Bu sezon inşallah yola bizimle beraber devam edecek. Süper Lig'de oynamamış oyuncuları transfer etme politikamız var. Fatih Kavlak ve Hakan Hoca da bizimle aynı düşünüyor. Elbette bu ligde oynamış ve takımımızın yapısına uygun oyuncuları da alacağız. A. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çok doğruydu, doğruları örnek almalıyız."



Teknik kadroya yabancı da dahil olacak



Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş'in yardımcı antrenörü Ümit Şengül ve Cemal Ayyıldız ile yolların ayrılmasından sonra gözler ekibe dahil olacak yeni isimlere çevrildi.



Teknik Direktör Hakan Keleş'in geçen seneye göre daha geniş bir teknik ekip oluşturmak istediği ve yabancı ağırlıklı bir kadro oluşacağı için yabancı antrenörlerin de teknik kadroda olabileceği kaydedildi.



Keleş, isimlerin netleştiğini bir süre sonra bu isimleri duyuracağını ifade etti.



