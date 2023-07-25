Hatayspor'un Düzce kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Düzce'de yaptığı kampı sona erdi.



İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında 12 Temmuz'da Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne giriş yapan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanlarla 2023-2024 sezonuna hazırlandı.



Tesislerde 13 gün boyunca günde çift antrenman yapan futbolcular, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalıştı. Oyuncular, hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla güç depoladı.



Hatayspor, hazırlık maçlarında Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi, 1. Lig takımlarından Bodrumspor'a ise aynı skorla mağlup oldu.



Düzce kampının sona ermesinin ardından kentten ayrılan kafile, 2 günlük iznin ardından İtalya'ya hareket edecek.



Hatayspor'un, 27 Temmuz-2 Ağustos'taki İtalya kampı süresince Serie A takımlarıyla hazırlık maçı yapacağı öğrenildi.



