Hatayspor, Ümraniyespor maçına hazır

Hatayspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Ümraniyespor maçına hazır
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02 Ocak 2023 18:24
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumunda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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