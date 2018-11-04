Hatayspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Hatayspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor
. Ligin 11. haftasında oynanacak Hatayspor-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.
4 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Hatayspor-Ümraniyespor maçı 4 Kasım Pazar günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak. HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, namağlup liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4
Altay-Denizlispor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: 0-1
Adanaspor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Boluspor-Gençlerbirliği: 0-1
Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: 0-0
Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-1
Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-0
Osmanlıspor-Altınordu: 0-1 - Puan durumu
- 11. hafta programı
2 Kasım Cuma:
19.00 Altınordu 3-2 Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor 4-2 Adanaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep 3-0 Altay (Gaziantep)
4 Kasım Pazar:
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)
SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.