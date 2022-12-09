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Hatayspor, transferi açıkladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Burak Bekaroğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, transferi açıkladı
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09 Aralık 2022 23:03
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



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