Hatayspor, transferi açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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