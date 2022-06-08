Hatayspor, transferde sessizliğe gömüldü!

Yeni sezon öncesinde küçülmeye gideceğini açıklayan Atakaş Hatayspor'da transfer konusunda deyim yerindeyse yaprak kımıldamıyor. Takımın başına Teknik direktör Özbalta'yı getiren ve transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Bordo-Beyazlı yönetimden bu konuda henüz açıklama yapılmadı. Birçok futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği, bazı futbolcularla anlaşma aşamasına gelindiği öğrenilirken, Atakaş Hatayspor'da açılanan bir transfer yok.



TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR



Hatay Söz'de yer alan habere göre, transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Atakaş Hatayspor'da yönetim kurulu taraftarların eleştiri oklarına hedef oluyor. Sosyal medya da adı Hatayspor ile adı geçen Konyaspor'dan Musa Çağıran, Derince Belediyespor'dan Melih İnan ve Lihtenştayn U-21 takımından Menderes Çağlar ile ilgili olumsuz yorumlarda bulunan bordo-beyazlılar yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu. Ya tutarsa mantığının iki senedir tıkırında gittiğini ancak adı geçen isimlerin Atakaş Hatayspor'a bir şey vermeyeceğini belirten taraftarlar, "Bu sene ya tutmazsa?" sorusunu yönetime yönelttiler.



YILDIZLARIMIZIN YERİ DOLACAK MI?



Sezon sonunda takımdan ayrılan Mame Diouf, Adama Traore, Ruben Riberio ve Kaleci Münir'in yerlerinin dolup dolmayacağını soran taraftarlar, yönetimden cevap bekliyor. Giden futbolcuların kendilerine göre yıldız olduğunu savunan taraftarlar, "Giden futbolcuların hepsi takımımıza katkı sağladılar. Bu yüzden onlar bizim için yıldız futbolcu. Bu futbolcuların yerlerini hangi isimlerle doldurulacağını çok merak ediyoruz. Şu ana kadar telaffuz edilen isimlerden hiç biri giden futbolcularımızın çapında değil" dediler.



SABIRLA BEKLEYECEĞİZ



Atakaş Hatayspor'un içinde bulunduğu ekonomik zorluğunda farkında olduklarını belirten taraftarlar, "Yönetimin bu konuda elinden geleni yaptığını ve yeni bir yapılanmaya gideceğini biliyoruz. Ancak yıllar sonra çıktığımız süper ligden düşersek, alt liglerde de Atakaş Hatayspor'u bu ekonomik koşullar altında kimse tutamaz. Bizim korkumuz bu. Buna göre adımlar atılmalı. Biz sabırla bekleyeceğiz. Yapılacak olan transferler inşallah takımımıza katkı sağlar. Akse takdirde Hatayspor'umuzu iyi günler beklemiyor." diye konuştular.





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