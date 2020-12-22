Hatayspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.

, Fotoğraf; AA
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Hatayspor - Trabzonspor: Muhtemel 11
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22 Aralık 2020 07:14
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise çıktığı 13 maçta 17 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz cezalı durumda olduğu için maçta yer alamayacak.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Hatayspor
Mohamedi
Popov
Billong
Pablo
Katranis
Aabid
Ribeiro
Akintola
Traore
Boupendza
Diouf

Trabzonspor
Uğurcan
Serkan Asan
Edgar Ie
Vitor Hugo
Marlon
Baker
Flavio
Abdülkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny






Hatayspor evinde kaybetmedi

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

İlk kez karşı karşıya

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Avcı ile kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.



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