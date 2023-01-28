Hatayspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.



Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.



Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.



Eksikler



Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.



Trabzonspor'da ise Jean Phillipe-Gbamin, Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almayan isimler.



Muhtemel 11'ler



Hatayspor

Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Bertuğ



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez



Sınırdaki isimler



Trabzonspor'da savunmanın önemli isimlerinden Marc Bartra kart sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Antalyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.



Hatayspor cephesinde ise El Kaabi ile Onur Ergün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek isimler.



Son 4 deplasman maçında 2 puan alabildi



Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.



Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.



Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.



Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.





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