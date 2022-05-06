Hatayspor - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36. haftada Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor - Trabzonspor: İlk 11'ler
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06 Mayıs 2022 02:04
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Geride kalan 35 haftada 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 77 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, geçen haftaki 2-2'lik Fraport TAV Antalyaspor beraberliği ile şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatayspor, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor 11'i: Munir; Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ.

Yedekler: Abdullah, Fatih Eren, Burak Ç., Emre Selimcan, Muhammed, Benzia, Kahraba, Mame.

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

Yedekleri: Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Puchacz, Dorukhan, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Fode Koita ve Anders Trondsen maç kadrosunda yer almıyor. Hatayspor'da sakatlıkları süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi maçta forma giyemeyecek. Hatayspor'da ayrıca, Ruben Ribeiro da kadro dışı bırakıldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

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